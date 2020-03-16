Промоутер Боб Арум подтвердил опасения, что бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса может быть перенесен

Ою этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер в Twitter.

"Арена "Мэдисон-сквер-гарден" должна была предоставить полную гарантию, чтобы получить этот бой. Если не будет зрителей, то наша договоренность уже не будет актуальной. Мы ничего не можем сделать в такой ситуации. Остается объяснить ее боксерам", - отметил Арум.

К слову, бой Ломаченко-Лопес должен состоится совсем скоро.

На кону поединка будут титулы чемпионатов мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

Лопес нокаутировал во втором раунде Ричарда Комми и выиграл пояс чемпиона Международной федерации бокса. Отметим, что до этого поединка участники договорились, что победитель в первой половине 2020 года встретится с Ломаченко.

Ломаченко провел свой последний бой в августе прошлого года. 31-летний украинец дебютировал перед британской аудиторией и победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей в Лондоне.

Ранее мы писали, чемпионка мира Кларесса Шилдс во время общения с Теофимо Лопесом прокомментировала бой американца с украинцем Василием Ломаченко.

«Вы о чем вообще? Мы ведь с Теофимо друзья. Ломаченко – отличный боксер, но Лопес сильнее, чем люди думают.

Он был одним в любителях, а в профессионалах у него совершенно другой стиль. Раньше он больше двигался корпусом, избегал ударов, а сейчас идет вперед, бьет соперников. Но Лопес также умеет двигаться, как Ломаченко. Люди этого не знают.

Так что мне интересно, как Василий справится с этой комбинацией силы и движения. Ну и Лопес молод», - заявила Шилдс.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.