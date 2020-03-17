Український боксер Олександр Усик під час інтерв'ю журналістці Мішель Джой Фелпс зробив несподіване зізнання

Відповідаючи на перше ж запитання: "Яка перша буква у вашому імені – "О" або "А"?", боксер вибрав другий варіант. При цьому він провів журналістці невеликий "урок".

"Я – Александр. "Александр" – це по-російськи. По-українськи буде "Олександр". Але я – Александр", – підкреслив Усик на початку інтерв'ю на Yotube-каналі Behind The Gloves.

До речі, ми писали, що український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.

Знаменитий український боксер битиметься з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня. Поєдинок, швидше за все, пройде на арені "О2" в Лондоні.

Фото зі свого тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.