Украинский боксер Александр Усик во время интервью журналистке Мишель Джой Фелпс сделал неожиданное признание

Отвечая на первый же вопрос: "Какая первая буква в вашем имени – "О" или "А"?", боксер выбрал второй вариант. При этом он провел журналистке небольшой "урок".

"Я – Александр. "Александр" – это по-русски. По-украински будет "Олександр". Но я – Александр", – подчеркнул Усик в начале интервью на Yotube-канале Behind The Gloves.

К слову, мы писали, что украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою.

Знаменитый украинский боксер будет драться с мощным британцем Дереком Чисорой. По словам промоутера Усика Эдди Хирна, проведение боя планируется на 23 мая. Поединок, скорее всего, пройдет на арене "О2" в Лондоне.

Фото со своей тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.