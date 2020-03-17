Лідер збірної України у вазі до 75 кг Олександр Хижняк провів перший бій на Європейському ліцензійному турнірі

У рамках поєдинку 1/16 фіналу Хижняк в першому раунді нокаутував Камрана Шахсуварли з Азербайжану, пише sport.ua.

Також нещодавно ми писали, що український боксер середньої ваги Федір Черкашин, який виступав за Польщу, переміг француза Патріка Менді.

Українець контролював хід бою і в 7-му раунді відправив суперника в жорсткий нокдаун. Менді зумів піднятися, але рефері зупинив бій.

До речі, судді позбавили перемоги українського боксера Сергія Радченка в бою з Артуром Шпилькою з Польщі.

8 березня відбувся поєдинок у важкій вазі. Боксери зустрілися на рингу арени Hala Sportowa у польському місті Ломжа.

Сергій Радченко (7-6, 2 нокаутом) і Артур Шпилька (24-4, 16 нокаутом) билися 10 раундів. В результаті поляк переміг за рішенням суддів, які виставили такі бали: 95:93, 95:93, 94:94.

За час бою 32-річний український спортсмен двічі відправляв суперника у нокдаун (на 3-му і 5-му раунді). Це могло принести йому перемогу, але у 9-му раунді рефері зафіксували удар передпліччям з боку Сергія Радченка і зняли з нього бали.

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