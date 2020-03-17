Лидер сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк провел первый бой на Европейском лицензионном турнире

В рамках поединка 1/16 финала Хижняк в первом раунде нокаутировал Камрана Шахсуварли из Азербайжана, пишет sport.ua.

Также недавно мы писали, что украинский боксер среднего веса Федор Черкашин, который выступал за Польшу, победил француза Патрика Менди.

Украинец контролировал ход боя и в 7-м раунде отправил соперника в жесткий нокдаун. Менди сумел подняться, но рефери остановил бой.

К слову, судьи лишили победы украинского боксера Сергея Радченко в бою с Артуром Шпилькой из Польши.

8 марта состоялся поединок в тяжелом весе. Боксеры встретились на ринге арены Hala Sportowa в польском городе Ломжа.

Сергей Радченко (7-6, 2 нокаутом) и Артур Шпилька (24-4, 16 нокаутом) сражались 10 раундов. В итоге поляк победил по решению судей, которые выставили такие баллы: 95:93, 95:93, 94:94.

За время боя 32-летний украинский спортсмен два раза отправлял противника в нокдаун (на 3-м и 5-м раунде). Это могло принести ему победу, но в 9-м раунде рефери зафиксировали удар предплечьем со стороны Сергея Радченко и сняли с него баллы.

Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".

Как сообщала Politeka, Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".

Также Politeka писала, что конфуз боксера во время боя попал на видео: "Выпал из трусов".