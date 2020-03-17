Промоутер росіянина Олександра Повєткіна, розповів про можливе скасування бою його підопічного проти Ділліана Вайта 2 травня в Манчестері

Про це Андрій Рябинський заявив прес-службі компанії.

«Коронавірус все серйозніше впливає на всі сфери життя і взаємодії між людьми і країнами, спорт не виняток, і природно ці ризики не можна не враховувати. Ми знаходимося в постійному контракті з Едді Хирном, поки ніяких намірів переносити цей бій немає, але уряди постійно запроваджують нові заходи боротьби з вірусом, і ситуація може змінитися в будь-який момент. Крім того, обмеження міжнародного транспортного сполучення та правил в'їзду-виїзду можуть створити проблеми для підготовки до бою, наприклад, для приїзду спаринг-партнерів», - повідомив Андрій Рябинський.

Раніше ми писали, що росіянин Олександр Повєткін і британець Ділліан Вайт провели традиційну дуель поглядів.

2 травня на Manchester Arena пройде бій між володарем титулу тимчасового чемпіона WBC Диллианом Уайтом і російським боксером Олександром Повєткіним.

Під час дуелі поглядів у присутності промоутера Едді Хірна Вайт не зміг стримати сміх, на що росіянин відповів стриманою усмішкою.

Нагадаємо, що кривдник Усика кинув виклик Повєткіну: "Це буде рубка".

Як повідомляла Politeka, Ділліан Вайт "розніс" Усика.

Також Politeka писала, про те, що Ділліана Уайта вигнали з бази Кличко: "ти мене не нокаутуєш".