Промоутер россиянина Александра Поветкина, рассказал о возможной отмене боя его подопечного против Диллиана Уайта 2 мая в Манчестере

Об этом Андрей Рябинский заявил пресс-службе своей компании.

«Коронавирус все серьезнее влияет на все сферы жизни и взаимодействия между людьми и странами, спорт не исключение, и естественно эти риски нельзя не учитывать. Мы находимся в постоянном контракте с Эдди Хирном, пока никаких намерений переносить этот бой нет, но правительства постоянно вводят новые меры борьбы с вирусом, и ситуация может измениться в любой момент. Кроме того, ограничения международного транспортного сообщения и правил въезда-выезда могут создать проблемы и для подготовки к бою, например, для приезда спарринг-партнеров», - сообщил Андрей Рябинский.

Ранее мы писали, что россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели традиционную дуэль взглядов.

2 мая на Manchester Arena пройдет бой между обладателем титула временного чемпиона WBC Диллианом Уайтом и российским боксером Александром Поветкиным.

Во время дуэли взглядов в присутствии промоутера Эдди Хирна Уайт не смог сдержать смех, на что россиянин ответил сдержанной улыбкой.

Напомним, что обидчик Усика бросил вызов Поветкину: "Это будет рубка".

Как сообщала Politeka, Диллиан Уайт "разнес" Усика.

Также Politeka писала, о том, что Диллиана Уайта выгнали с базы Кличко: "ты меня не нокаутируешь".