Бій між росіянином Хабібом Нурмагомедовим та американцем Тоні Фергюсоном пройде без глядачів
Про це на своїй сторінці в Твіттері написав журналіст ESPN Бретт Окамото.
"Бій Хабіб - Фергюсон відбудеться. Ймовірно, навіть не в США. Без глядачів. Але цей бій відбудеться", - написав Окамото.
Бій Нурмагомедов - Фергюсон запланований на 18 квітня в Нью-Йорку в рамках турніру UFC 249, але опинився під загрозою зриву через пандемію коронавірусу в світі. У США оголошено заборону на проведення масових заходів.
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Раніше ми писали, що тренер Хабіба Нурмагомедова поділився думкою про поєдинок свого підопічного проти Тоні Фергюсона.
Хав'єр Мендес, тренер чинного чемпіона UFC у легкій вазі вважає, що Хабіб повинен поважати Тоні. Тільки так можна перемогти.
«Пам'ятайте, що Хабіб – це кардіомашина. Від цього бою я чекаю війни, яка триватиме 5 раундів. Я очікую розгромної перемоги рішенням суддів. Але для цього треба ретельно підготуватися. Фергюсон – найсильніший суперник, з яким нам доведеться зіткнутися. Щоб його перемогти – його потрібно поважати, інакше ми програємо. Його кардіо дозволяє витримувати весь темп поєдинку, але і Хабіб ніколи не втомлюється», - наводить слова Мендеса портал The Body Lock.
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