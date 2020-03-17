Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном пройдет без зрителей

Об этом на своей странице в Твиттере написал журналист ESPN Бретт Окамото.

"Бой Хабиб - Фергюсон состоится. Вероятно, даже не в США. Без зрителей. Но этот бой состоится", - написал Окамото.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249, но оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса в мире. В США объявлен запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее мы писали, что тренер Хабиба Нурмагомедова поделился мнением о поединке своего подопечного против Тони Фергюсона.

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе считает, что Хабиб должен уважать Тони. Только так возможно победить.

«Помните, что Хабиб – это кардиомашина. От этого боя я жду войны, которая продлится 5 раундов. Я ожидаю разгромной победы решением судей. Но для этого на нужно тщательно подготовиться. Фергюсон – самый сильный соперник, с которым нам придется столкнуться. Чтобы его победить – его нужно уважать, иначе мы проиграем. Его кардио позволяет выдерживать весь темп поединка, но и Хабиб никогда не устает», - приводит слова Мендеса портал The Body Lock.

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