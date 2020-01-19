Дональд «ковбой» Серроне ничего не смог противопоставить ирландцу в клетке

В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.

Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов.

Напоминаем, что сегодня в Неваде на T-Mobile арене прошел большой турнир UFC 246. Главным событием вечера стал бой Коннора Макгрегора и Дональда Серроне.

Это был первый бой Конора в клетке после поражения от Хабиба. Напомним, что ирландец тогда был дисквалифицирован и больше года не выходил в октагон.

Стоит отметить, что президент UFC Дана Уайт заявил, что если Макгрегор победит Серроне, то он даст ирландцу провести матч-реванш с Хабибом.

Перед сегодняшним боем Макгрегор сообщил, что хочет встретиться с бывшим временным чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном. «Как бы не закончился этот поединок мне бы хотелось встретиться и с Хабибом Нурмагомедовым, и Тони Фергюсоном. У меня была своя история с Тони, мы управляли его карьерой в рамках сотрудничества с компанией Paradigm. И знаете, после того как я ушел, он остался в порядке», - сказал Макгрегор.

Так что, вполне вероятно, что Макгрегор в следующем поединке выйдет в октагон против победителя этой пары. Также ирландец заявлял, что хочет стать чемпионом мира по боксу. Конор уже сделал предложение легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо. Чемпион по боксу еще не дал свой ответ.

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