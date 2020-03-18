Британець Девід Хей розповів, що думає про українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика

Про це успішний боєць у важкій і суперважкій дивізіонах розповів у інтерв'ю для новинного порталу Seconds Out.

«Що роблять ці хлопці зі Східної Європи, насамперед українці? Ломаченко та Усик, наприклад, чекають. Вони наглядають за тим, що робиш ти, дають тобі робити те, що ти робиш. Вони не проти програти перший-другий раунди. Тому що перші два раунди вони прораховують тебе, дивляться твої хитрощі, спостерігають за пересуваннями.

“Коли я роблю це, що робиш ти? Ти викидаєш джеб, тоді дай мені прорахувати твою дистанцію і швидкість. Ти не наніс мені удар туди, о'кей, ти вдарив мене сюди”. Вони прораховують тебе, і як тільки приходить третій-четвертий раунди, вони повертаються у кут і складають план дій. І потім вони реалізують його. Це одна річ, яку вони роблять на 100% постійно. Так Усик діяв проти важкоатлетів».

До речі, нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик розповів історію знайомства з чемпіоном WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василем Ломаченком.

«У 2003 році в Краматорську був чемпіонат України по кадетам. Просто подивився, що там якийсь маленький чорний чувак. Він же з Білгород-Дністровського, біля моря, засмаглий. Я, правда, теж не зовсім білий був, сам з Криму.

Ось просто якось морські хлопці грали в настільний теніс. Ми там познайомилися, потім їздили разом у збірній.

Дуже близько ми почали спілкуватися перед Олімпійськими іграми-2008. Я тоді почав співпрацювати з його батьком. З того часу ми почали близько спілкуватися, а зараз ми куми», – розповів Усік.

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