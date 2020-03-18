Британец Дэвид Хэй рассказал, что думает об украинских боксерах Василии Ломаченко и Александру Усика

Об этом успешный боец в тяжелом и супертяжелом дивизионах рассказал в интервью для новостного портала Seconds Out.

«Что делают эти парни из Восточной Европы, прежде всего украинцы? Ломаченко и Усик, например, ждут. Они внимают тому, что делаешь ты, дают тебе делать то, что ты делаешь. Они не против проиграть первый-второй раунды. Потому что первые два раунда они просчитывают тебя, смотрят твои финты, наблюдают за передвижениями.

“Когда я делаю это, что делаешь ты? Ты выбрасываешь джеб, тогда дай мне просчитать твою дистанцию и скорость. Ты не нанёс мне удар туда, о'кей, ты ударил меня сюда”. Они просчитывают тебя, и как только приходит третий-четвёртый раунды, они возвращаются в угол и составляют план действий. И потом они реализуют его. Это одна вещь, которую они делают на 100% постоянно. Так Усик действовал против тяжеловесов».

К слову, недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик рассказал историю знакомства с чемпионом WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко.

«В 2003 году в Краматорске был чемпионат Украины по кадетам. Просто посмотрел, что там какой-то маленький черный чувак. Он же из Белгород-Днестровского, у моря, загорелый. Я, правда, тоже не совсем белый был, сам из Крыма.

Вот просто как-то морские ребята играли в настольный теннис. Мы там познакомились, потом ездили вместе в сборной.

Очень близко мы начали общаться перед Олимпийскими играми-2008. Я тогда начал сотрудничать с его отцом. С того времени мы начали близко общаться, а сейчас мы кумовья», – рассказал Усик.

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