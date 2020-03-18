Український боксер Олександр Усик порадив не забувати про віру під час епідемії коронавірусу

Українець не вважає пандемію причиною відмовитися від відвідування храму та інших релігійних обрядів.

Як передає Politeka.net відео прямого Instagram-ефіру боксера опублікував Luckypunch.net.

"Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, - це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і все інше. Всі дурниці, друзі. Ходіть до храму, причащайтесь, исповедуйтесь. І тоді буде все добре", - заявив Олександр.

Усик пояснив, що труднощі даються Богом, щоб "ми покірливо йшли на його шляху":

"Якщо Всевишній попустить наші якісь речі, які він тримає в своїх руках, тоді з нами щось буде відбуватися. Але і то, він нам все це дає для того, щоб ми покірно йшли за його шляху, по якому він нас веде. Хочу сказати таку річ, що нічого не трапляється, тому що всі ми причащаємося з однієї чаші, і з нами все слава Богу", - резюмував Усик.

«Самый страшный вирус это грех». Усик высказался о коронавирусе 👊 Супертяж, напомним, 23 мая проведёт бой против Дерека Чисоры 🔜 #украинскийбокс #усик #коронавирус #лакипанчнет #ukrainianboxing #usyk #coronavirus #luckypunchnet Gepostet von Luckypunch.net am Dienstag, 17. März 2020

Раніше ми писали, що боксер Олександр Усик закликав українців не панікувати через коронавірус.

За словами Олександра, паніка людей не є обґрунтованою і в Україні є більш серйозні проблеми.

"Паніка породжує паніку. Якщо щось, не дай Бог, станеться, то ви нічого не зміните. Потрібно жити, мити руки, бризкати антисептиком... Треба дивитися за собою, дотримуватися гігієни і все інше. У нас є серйозні проблеми. Люди вмирають від туберкульозу і СНІДу. А тут, бачте, грип", - заявив він.

Нагадаємо, що Гвоздик поскаржився на коронавірус, повернення на ринг відкладається.

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