Украинский боксер Александр Усик посоветовал не забывать о вере во время эпидемии коронавируса

Украинец не считает пандемию причиной отказаться от посещения храма и других религиозных обрядов.

Как передает Politeka.net, видео прямого Instagram-эфира боксера опубликовал Luckypunch.net.

"Самый страшный вирус, которым мы болеем, - это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь. И тогда будет все хорошо", - заявил Александр.

Усик объяснил, что трудности даются Богом, чтобы "мы смиренно шли по его пути":

"Если Всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смиренно шли по его пути, по которому он нас ведет. Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается, потому что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу", - резюмировал Усик.

«Самый страшный вирус это грех». Усик высказался о коронавирусе 👊 Супертяж, напомним, 23 мая проведёт бой против Дерека Чисоры 🔜 #украинскийбокс #усик #коронавирус #лакипанчнет #ukrainianboxing #usyk #coronavirus #luckypunchnet Gepostet von Luckypunch.net am Dienstag, 17. März 2020

Ранее мы писали, что боксер Александр Усик призвал украинцев не паниковать из-за коронавируса.

По словам Александра, паника людей не является обоснованной и в Украине есть более серьезные проблемы.

"Паника порождает панику. Если что-то, не дай Бог, произойдет, то вы ничего не измените. Нужно жить, мыть руки, брызгать антисептиком... Надо смотреть за собой, соблюдать гигиену и все остальное. У нас есть более серьезные проблемы. Люди умирают от туберкулеза и СПИДа. А тут, видите ли, грипп", - заявил он.

Напомним, что Гвоздик пожаловался на коронавирус, возвращение на ринг откладывается.

Politeka также сообщала про бой Усик - Чисора под угрозой срыва: украинца изолируют.

Также Politeka писала о том, что Роналду, Месси и других отправляют на карантин, матчей и соревнований не будет.