Екс-чемпіон світу з боксу в двох вагових категорія американець Роджер Мейвезер помер у віці 58 років

За інформацією Los Angeles Times, в останні роки дядько і тренер екс-чемпіона світу з боксу в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера лікувався від кількох хвороб, включаючи діабет.

«Дядько був для мене прикладом як на рингу, так і за його межами. Він був великим чемпіоном і дуже хорошим тренером, напевно, одним з кращих. В останні роки він мав проблеми зі здоров'ям. Це величезна втрата для нашої родини і всього боксу», — заявив Флойд Мейвезер.

Професійна кар'єра Роджера Мейвезера тривала з 1981 по 1999 рік. Всього він провів на рингу 72 поєдинку, здобув 59 перемог і зазнав 13 поразок.

Напередодні легендарний боєць Флойд Мейвезер на своїй сторінці в Instagram зробив гучну заяву, повідомивши, що повернеться в ринг в 2020 році.

Як повідомляє TMZ Sports з посиланням на джерела в оточенні боксера, в наступному році 42-річний американець має намір провести два бої.

Суперниками Флойда Мейвезера в планованих поєдинках повинні стати боксер і зірка змішаних єдиноборств.

За інформацією джерела, найбільш вірогідним кандидатом для першого бою є чемпіон WBA в напівсередній вазі Менні Пак'яо, з яким американець може організувати довгоочікуваний реванш після своєї перемоги у 2015 році.

У другому поєдинку Мейвезер хоче битися з бійцем UFC. Зараз розглядається кандидатура чемпіона промоушену в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Майбутні поєдинки американського боксера можуть відбутися в травні і вересні 2020 року.

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