Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категория американец Роджер Мейвезер умер в возрасте 58 лет

По информации Los Angeles Times, в последние годы дядя и тренер экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера лечился от нескольких болезней, включая диабет.

«Дядя был для меня примером как на ринге, так и за его пределами. Он был великим чемпионом и очень хорошим тренером, наверное, одним из лучших. В последние годы он испытывал проблемы со здоровьем. Это огромная потеря для нашей семьи и всего бокса», — заявил Флойд Мейвезер.

Профессиональная карьера Роджера Мейвезера продолжалась с 1981 по 1999 год. Всего он провел на ринге 72 поединка, одержал 59 побед и потерпел 13 поражений.

Накануне легендарный боец Флойд Мейвезер на своей странице в Instagram сделал громкое заявление, сообщив, что вернется в ринг в 2020 году.

Как сообщает TMZ Sports со ссылкой на источники в окружении боксера, в следующем году 42-летний американец намерен провести два боя.

Соперниками Флойда Мейвезера в планируемых поединках должны стать боксер и звезда смешанных единоборств.

По информации источника, наиболее вероятным кандидатом для первого боя является чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, с которым американец может организовать долгожданный реванш после своей победы в 2015 году.

Во втором поединке Мейвезер хочет сразиться с бойцом UFC. Сейчас рассматривается кандидатура чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Предстоящие поединки американского боксера могут состояться в мае и сентябре 2020 года.

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