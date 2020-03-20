Яскравий нокаут від двометрового українського боксера муай-тай Олега Приймачова з'явився в мережі

29-річний уродженець села Засулля (Лубенський район, Полтавська область), який минулого року виграв чемпіонат світу, вирубив опонента убивчим ударом коліна в голову, пише Обозреватель.

До речі, нещодавно ми писали, що лідер збірної України у вазі до 75 кг Олександр Хижняк провів перший бій на Європейському ліцензійному турнірі.

У рамках поєдинку 1/16 фіналу Хижняк в першому раунді нокаутував Камрана Шахсуварли з Азербайжана.

Також нещодавно ми писали, що український боксер середньої ваги Федір Черкашин, який виступав за Польщу, переміг француза Патріка Менді.

Українець контролював хід бою і в 7-му раунді відправив суперника в жорсткий нокдаун. Менді зумів піднятися, але рефері зупинив бій.

Нагадаємо, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі: "Це абсолютна дурість".

Як повідомляла Politeka, Усик розповів історію про знайомство з Ломаченком: "Якийсь маленький чувак".

Також Politeka писала, що конфуз боксера під час бою потрапив на відео: "Випав з трусів".