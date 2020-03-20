Яркий нокаут от двухметрового украинского боксера муай-тай Олега Приймачова появился в сети

29-летний уроженец села Засулля (Лубенский район, Полтавская область), который в прошлом году выиграл чемпионат мира, вырубил оппонента убийственным ударом колена в голову, пишет Обозреватель.

К слову, недавно мы писали, что лидер сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк провел первый бой на Европейском лицензионном турнире.

В рамках поединка 1/16 финала Хижняк в первом раунде нокаутировал Камрана Шахсуварли из Азербайжана.

Также недавно мы писали, что украинский боксер среднего веса Федор Черкашин, который выступал за Польшу, победил француза Патрика Менди.

Украинец контролировал ход боя и в 7-м раунде отправил соперника в жесткий нокдаун. Менди сумел подняться, но рефери остановил бой.

Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".

Как сообщала Politeka, Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".

Также Politeka писала, что конфуз боксера во время боя попал на видео: "Выпал из трусов".