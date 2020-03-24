Український боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії Володимир Кличко закликав усіх залишатися вдома під час карантину

Кличко у себе на сторінці в Instagram показав, що тренуватися можна не виходячи з власної квартири.

«Одне з моїх завдань на дому: віджимання – кожен день!

Моя порада: обіцяйте собі маленьку нагороду після кожного тренування», – написав Кличко у Інстаграмі.

Раніше ми писали, що архівне фото братів Кличків з'явилося в мережі.

Популярний Youtube-канал виклав стару фотографію, на якій зображені Володимир і Віталій з молодим Енді Руїсом-молодшим.

До речі, Володимир Кличко провів останній бій в 29 квітня 2017 року програвши нокаутом Ентоні Джошуа. Але останнім часом активно ходять чутки, що український супертяж може відновити кар'єру. Кличко хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у віці 45 років.

"чи Можу я битися? Так. Я тримаю цей варіант відкритим. Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45 років, коли він став чемпіоном, і це досить круте досягнення", - цитує Кличко Daily Mail.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.