Бывший чемпион мира Владимир Кличко впечатлил зрителей выходом в ринг на бой против Дэвида Хэя

Украинский боксер устраивал настоящие шоу, выходя на поединок. Известный портал Boxing King Media опубликовал видео, где Кличко выходит в ринг против Дэвида Хэя. Перед поединком зрителям показали мини-фильм, в котором были задействованы Джордж Форман и Виталий Кличко. «Это лучший выход на ринг?», - спрашивают журналисты портала.

Тогда, в 2011 году, Кличко победил Хэя единогласным решением судей и защитил чемпионские пояса. Бой прошел в немецком Гамбурге на «Имтех Арене».

Подписчики канала, в шутку, предложили свои варианты, но с пометкой «худший выход на ринг». Здесь победу одержал британский боксер Скотт Куигг, который вышел на бой прямо из своего дома. Одет он был только в трусы и боксерские перчатки. В таком виде он шел на арену.

Еще один крутой выход на ринг осуществил бывший чемпион мира в полулегком весе по версиям WBO, IBF, WBC, IBO Насим Хамед. Он вышел под знаменитый хит Майкла Джексона Thriller с соответствующими декорациями. Зрители были в восторге.

Владимир Кличко провёл последний бой в 29 апреля 2017 года проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Но в последнее время активно ходят слухи, что укранский супертяж может возобновить карьеру. Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в возрасте 45 лет.

"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое достижение", - цитирует Кличко Daily Mail.

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