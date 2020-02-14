Украинский боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью рассказал, ради чего может вернуться на ринг
«Все спрашивают меня: «Когда ты вернешься? Ну когда ты вернешься?». Если я вернусь, то только для того, чтобы бить рекорды, а не лица. Опять же, у меня нет никаких планов по поводу возвращения. Мне есть чем заняться в жизни. Давайте посмотрим, что будет дальше», - передает слова Кличко xsport.ua.
Ранее мы писали, что легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко рассказал, что думает о бое-реванше Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
«Либо Уайлдер нокаутирует Фьюри, либо Тайсон одержит победу по очкам.
Я очень уважаю Уайлдера, он был в моем тренировочном лагере, мы много спарринговали. Он – отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутами в наше время, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня.
Верите вы в это или нет, но я полагаю, что Фьюри удастся победить. Возможно, у него и не получится, но я бы очень этого хотел. А затем должен бы был состояться наш с Фьюри реванш.
Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет, реванш я не объявляю», – сказал Кличко.
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Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".
Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.