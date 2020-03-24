Украинский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории Владимир Кличко призвал всех оставаться дома во время карантина

Кличко у себя на странице в Инстаграм показал, что тренироваться можно не выходя из собственной квартиры.

«Одно из моих заданий на дому: отжимания – каждый день!

Мой совет: обещайте себе маленькую награду после каждой тренировки», – написал Кличко в Инстаграме.

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Ранее мы писали, что архивное фото братьев Кличко появилось в сети.

Популярный Youtube-канал  выложил старую фотографию, на которой запечатлены Владимир и Виталий с молодым Энди Руисом-младшим.

К слову,  Владимир Кличко провёл последний бой в 29 апреля 2017 года проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Но в последнее время активно ходят слухи, что укранский супертяж может возобновить карьеру. Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в возрасте 45 лет.

"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое достижение", - цитирует Кличко Daily Mail.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.

 