Український боксер Олександр Усик тренується в таборі напередодні бою проти Дерека Чісори

Одним з спаринг-партнерів Усика є українець, чемпіон EBP в суперважкій вазі Владислав Сіренко (13-0, 12 КО).

"Завжди честь працювати з кращими!🥊

It's always an honor to work with the best!", - підписав фото після спарингу Сіренко у своєму Facebook.

Раніше ми писали, що Владислав Сіренко поділився своїми думками стосовно бою Олександра Усика проти Дерека Чісори.

«Думаю, що це буде найважчий бій у кар'єрі для Олександра Усика, тому що Чісора дуже досвідчений і сильно б'є боксер. Думаю, що Дерек буде застосовувати будь-які прийоми, щоб вдарити Усика. А наскільки брудним він може бути, ми пам'ятаємо з часів бою проти Кличка. Плюс до всього, у Олександра був довгий простій без боїв, що теж грає проти нього. Але я вірю в його перемогу», - заявив Сіренко.

До речі, влітку українець Владислав Сіренко (12-0, 10 КО) здобув дванадцяту перемогу у професійній кар'єрі.

Український суперважкоатлет в рамках вечора боксу в ПАР здолав росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).

Владислав Сіренко виграв поєдинок технічним нокаутом в сьомому раунді.

Український боксер володів абсолютним перевагою впродовж всього бою, впевнено пробиваючи захист свого опонента. У сьомому з восьми запланованих раундів Сіренко потряс росіянина боковим ударом і кинувся добивати, змусивши тим самим рефері зупинити бій.

