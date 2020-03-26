Український боксер Олександр Усик тренується в таборі напередодні бою проти Дерека Чісори
Одним з спаринг-партнерів Усика є українець, чемпіон EBP в суперважкій вазі Владислав Сіренко (13-0, 12 КО).
"Завжди честь працювати з кращими!🥊
It's always an honor to work with the best!", - підписав фото після спарингу Сіренко у своєму Facebook.
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Раніше ми писали, що Владислав Сіренко поділився своїми думками стосовно бою Олександра Усика проти Дерека Чісори.
«Думаю, що це буде найважчий бій у кар'єрі для Олександра Усика, тому що Чісора дуже досвідчений і сильно б'є боксер. Думаю, що Дерек буде застосовувати будь-які прийоми, щоб вдарити Усика. А наскільки брудним він може бути, ми пам'ятаємо з часів бою проти Кличка. Плюс до всього, у Олександра був довгий простій без боїв, що теж грає проти нього. Але я вірю в його перемогу», - заявив Сіренко.
До речі, влітку українець Владислав Сіренко (12-0, 10 КО) здобув дванадцяту перемогу у професійній кар'єрі.
Український суперважкоатлет в рамках вечора боксу в ПАР здолав росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).
Владислав Сіренко виграв поєдинок технічним нокаутом в сьомому раунді.
Український боксер володів абсолютним перевагою впродовж всього бою, впевнено пробиваючи захист свого опонента. У сьомому з восьми запланованих раундів Сіренко потряс росіянина боковим ударом і кинувся добивати, змусивши тим самим рефері зупинити бій.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
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