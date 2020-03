Украинский боксер Александр Усик тренируется в лагере накануне боя против Дерека Чисоры

Одним из спарринг-партнеров Усика является украинец, чемпион EBP в супертяжелом весе Владислав Сиренко (13-0, 12 КО).

"Всегда честь трудиться с лучшими!🥊

It's always an honor to work with the best!", - подписал фото после спарринга Сиренко в своем Facebook.

Ранее мы писали, что Владислав Сиренко поделился своим мнением относительно боя Александра Усика против Дерека Чисоры.

«Думаю, что это будет самый тяжелый бой в карьере для Александра Усика, потому что Чисора очень опытный и сильно бьющий боксер. Думаю, что Дерек будет применять любые приемы, чтобы ударить Усика. А насколько грязным он может быть, мы помним со времен боя против Кличко. Плюс ко всему, у Александра был долгий простой без боев, что тоже играет против него. Но я верю в его победу», - заявил Сиренко.

К слову, летом украинец Владислав Сиренко (12-0, 10 КО) одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере.

Украинский супертяжеловес в рамках вечера бокса в ЮАР одолел россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).

Владислав Сиренко выиграл поединок техническим нокаутом в седьмом раунде.

Украинский боксер владел абсолютным преимуществом на протяжении всего боя, уверенно пробивая защиту своего оппонента. В седьмом из восьми запланированных раундов Сиренко потряс россиянина боковым ударом и бросился добивать, вынудив тем самым рефери остановить бой.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Джошуа, Фьюри и Уайлдера заменят украинские боксеры: что известно о спортсменах.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.