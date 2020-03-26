Украинский боксер Александр Усик тренируется в лагере накануне боя против Дерека Чисоры
Одним из спарринг-партнеров Усика является украинец, чемпион EBP в супертяжелом весе Владислав Сиренко (13-0, 12 КО).
"Всегда честь трудиться с лучшими!🥊
It's always an honor to work with the best!", - подписал фото после спарринга Сиренко в своем Facebook.
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Ранее мы писали, что Владислав Сиренко поделился своим мнением относительно боя Александра Усика против Дерека Чисоры.
«Думаю, что это будет самый тяжелый бой в карьере для Александра Усика, потому что Чисора очень опытный и сильно бьющий боксер. Думаю, что Дерек будет применять любые приемы, чтобы ударить Усика. А насколько грязным он может быть, мы помним со времен боя против Кличко. Плюс ко всему, у Александра был долгий простой без боев, что тоже играет против него. Но я верю в его победу», - заявил Сиренко.
К слову, летом украинец Владислав Сиренко (12-0, 10 КО) одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере.
Украинский супертяжеловес в рамках вечера бокса в ЮАР одолел россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).
Владислав Сиренко выиграл поединок техническим нокаутом в седьмом раунде.
Украинский боксер владел абсолютным преимуществом на протяжении всего боя, уверенно пробивая защиту своего оппонента. В седьмом из восьми запланированных раундов Сиренко потряс россиянина боковым ударом и бросился добивать, вынудив тем самым рефери остановить бой.
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
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