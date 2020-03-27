Архівні фото Василя Ломаченка злили в мережу
У дитинстві майбутній боксер був грозою двору, і навіть найспортивніші хлопці боялися зійтися з ним у бою, повідомляє Politeka.
В бокс Ломаченко прийшов шестирічним хлопчиком – тренером був батько Анатолій Миколайович. У всіх турнірах юний спортсмен виявляв найкращі бійцівські якості.
Крім того, батьки віддали сина на декілька спортивних секцій: був період, коли чемпіон одночасно ходив на футбол, боротьбу і греблю. Бокс залишався тільки у вигляді заохочення.
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Але Вася продовжував мріяти про бокс і дуже багато тренувався. Заманити його додому зі спортивного майданчика було практично неможливо.
Крім того, нещодавно ми писали про сестру Василя Ломаченка Анастасію.
Шанувальники Ломаченко в захваті від чудової фізичної форми Анастасії.
Дівчина, як і її брат, спортсменка – вона закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв імені Утьосова.
Також Анастасія є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики.
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Нагадаємо, раніше Усик розповів історію про знайомство з Ломаченком: "Якийсь маленький чувак".