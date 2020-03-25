Бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом не состоится

Поединок должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке (США), сообщает Politeka.

Об отмене стало известно после того, как Всемирная боксерская организация (WBO), чемпионским поясом которой владеет наш соотечественник, объявила об отмене всех поединков под своей эгидой до 30 июня.

Кроме того, Александр Гвоздик готовился вернуться в ринг после поражения Артуру Бетербиеву.

Возвращение должно было случиться 30 мая в андеркарте объединительного боя другого украинца – Василия Ломаченко.

Украинский боксер рассказал, что планировалось изначально и, что пошло не так.

«Изначально был план провести бой на карде шоу Ломаченко - Лопес 30 мая. Однако, из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой в том числе.

Top Rank отменили сейчас все вечера на март и апрель, поэтому не только у меня не понятно с будущим поединком, и вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США. В соперники кстати планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально».

Ранее мы писали, что если бой состоится, то чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заработает рекордный для себя гонорар за бой против обладателя поясов по версии WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко.

Об этом сообщает mixsport.pro. По данным источника, за выход на ринг Лопес заработает 2,5 миллиона долларов. Ломаченко заработает 4,5 миллиона долларов.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.