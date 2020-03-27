Архивные фото Василия Ломаченко слили в сеть
В детстве будущий боксер был грозой двора, и даже самые спортивные мальчишки боялись сойтись с ним в бою, сообщает Politeka.
В бокс Ломаченко пришел шестилетним мальчиком – тренером был отец Анатолий Николаевич. Во всех турнирах юный спортсмен проявлял лучшие бойцовские качества.
Кроме того, родители отдали сына еще в несколько спортивных секций: был период, когда чемпион одновременно ходил на футбол, борьбу и греблю. Бокс оставался только в виде поощрения.
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Но Вася продолжал грезить боксом и очень много тренировался. Заманить его домой со спортивной площадки было практически невозможно.
Кроме того, недавно мы писали о сестре Василия Ломаченко Анастасии.
Поклонники Ломаченко в восторге от превосходной физической формы Анастасии.
Девушка, как и ее брат, спортсменка – она закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств имени Утесова.
Также Анастасия является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике.
Напомним, о бое Ломаченко - Лопес: по главному поединку в карьере украинца принято радикальное решение.
Также Politeka писала, что Лопес высказался о бое с Ломаченко: "Не станет чемпионом...".
Напомним, ранее Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".