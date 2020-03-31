Цей рекорд буде складно побити

Найшвидшому нокауту в історії ММА в березні виповнилося 6 років

Сталося це у Лондоні, де в октагон вийшли середньоваговики Марк Гаррет і Сем Херон.

Ледь пролунав сигнал до початку сутички, як Гаррет потужним хайкиком в голову «зрубав» Херона, відправивши його в глухий нокаут.

На це бійцеві-рекордсмену знадобилися 1,13 секунди, після чого він отримував привітання, а переможений супротивник — допомогу лікарів.

Раніше ми писали, що в Манчестері відбувся бій у суперважкій вазі між британцем Хьюї Ф'юрі - двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі, і чехом Павлом Соуром.

Ф'юрі відразу проявив лідерські якості і намагався пробити захист суперника з середньої дистанції.

В кінці другого раунду Ф'юрі відправив Соура в нокдаун правим боковим. У третьому раунді чеський боксер знову опинився на канвасі, після чого кут Соура викинув на ринг рушник.

Ф'юрі відправив у нокаут Соур в третьому раунді.

Відео поєдинку Хьюї Ф'юрі – Павло Соур

Нагадаємо про те, що нещодавно Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче відкрити тренувальний зал для молодих боксерів.

"В даний момент я займаюся відкриттям боксерського залу. Роботи в цьому напрямку вже ведуться повним ходом. Колись у дитинстві у мене була можливість прийти в зал і стати тим, ким я є зараз.

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