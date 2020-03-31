Самому быстрому нокауту в истории ММА в марте исполнилось 6 лет
Произошло это в Лондоне, где в октагон вышли полусредневесы Марк Гаррет и Сэм Херон.
Едва прозвучал сигнал к началу схватки, как Гаррет мощным хайкиком в голову «срубил» Херона, отправив его в глухой нокаут.
На это бойцу-рекордсмену понадобились 1,13 секунды, после чего он получал поздравления, а поверженный противник — помощь врачей.
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Ранее мы писали, что в Манчестере состоялся бой в супертяжелом весе между британцем Хьюи Фьюри - двоюродным братом Тайсона Фьюри, и чехом Павлом Соуром.
Фьюри сразу проявил лидерские качаства и пытался пробить защиту соперника со средней дистанции.
В конце второго раунда Фьюри отправил Соура в нокдаун правым боковым. В третьем раунде чешский боксер вновь оказался на канвасе, после чего угол Соура выбросил на ринг полотенце.
Фьюри отправил в нокаута Соур в третьем раунде.
Видео поединка Хьюи Фьюри – Павел Соур
Напомним о том, что недавно Тайсон Фьюри заявил, что хочет открыть тренировочный зал для молодых боксеров.
"В данный момент я занимаюсь открытием боксерского зала. Работы в этом направлении уже ведутся полным ходом. Когда-то в детстве у меня была возможность прийти в зал и стать тем, кем я являюсь сейчас.
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