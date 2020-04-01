Український супертяж Владислав Сіренко розповів про спаринги з відомими боксерами

Українець розповів, як боксував з Повєткіним, Хантером, Усиком, Стіверном, Джо Джойсом і що при цьому відчував, передає sport.ua.

"Для мене був величезний досвід побувати з ними поруч, подивитися, як вони тренуються. Це давало впевненість в собі, бо я бачив, що тренуюся так само. Тобто, я нічим не гірше. Роблю все так само, а може, десь навіть і краще", - заявив Сіренко.

Крім того, нещодавно ми писали, що Владислав Сіренко повинен був повернутися в ринг 28 березня, але бій перенесли.

У своєму попередньому поєдинку Сіренко нокаутував у першому раунді італійця Івана Ді Берардино (9-2-1, 6 КО).

Суперник українця бився «брудно»: під час клінчу бив Сіренко головою і намагався влаштувати з боксу бійку, і буквально відразу за це і поплатився. Наприкінці стартової трихвилинки українець поклав суперника на канвас.

Раніше ми писали про рейтинг найбільш багатообіцяючих молодих боксерів.

ВІКТОР ВИХРІСТ. 27 РОКІВ

Віктор Вихріст (1-0, 1 КО) зміг виграти чемпіонат Європи і Європейські ігри, що зробило його одним з головних претендентів на титул олімпійського чемпіона 2020 року в Токіо.

ВЛАДИСЛАВ СІРЕНКО. 25 РОКІВ

Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) в основному боксує ПАР, де знаходиться його промоутерська компанія. При цьому, українець також виступав у США, Україні та Німеччині. До професійного боксу Сіренко бився в аматорах і полупрофессионалах за команду «Українських отаманів», де у нього були як хороші бої, як і невдалі.

Перспективи: Битиметься за титул чемпіона світу.

Нагадаємо, український нокаутер Сіренко проведе бій проти екс-суперника Усика: дата і місце.

А ще Politeka писала, Усик влаштував битву з Сіренко напередодні бою з Чісорою: потужне фото.

Також Politeka повідомляла, Сіренко розкрив головну проблему Усика перед боєм з Чісорою.