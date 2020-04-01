Украинский супертяж Владислав Сиренко рассказал о спаррингах с известными боксерами

Украинец рассказал, как боксировал с Поветкиным, Хантером, Усиком, Стиверном, Джо Джойсом и что при этом ощущал, передает sport.ua.

"Для меня был огромный опыт побывать с ними рядом, посмотреть, как они тренируются. Это давало уверенность в себе, потому что я видел, что тренируюсь так же. То есть, я ничем не хуже. Делаю все так же, а может где-то даже и лучше", - заявил Сиренко.

Кроме того, недавно мы писали, что Владислав Сиренко должен был вернуться в ринг 28 марта, но бой перенесли.

В своем предыдущем поединке Сиренко нокаутировал в первом раунде итальянца Ивана Ди Берардино (9-2-1, 6 КО).

Соперник украинца дрался «грязно»: во время клинча бил Сиренко головой и пытался устроить из бокса драку, и буквально сразу за это и поплатился. В конце стартовой трехминутки украинец уложил соперника на канвас.

Ранее мы писали о рейтинге самых многообещающих молодых боксеров.

ВИКТОР ВЫХРИСТ. 27 ЛЕТ

Виктор Выхрист (1-0, 1 КО) смог в выиграть чемпионат Европы и Европейские игры, что сделало его одним из главных претендентов на титул олимпийского чемпиона 2020 года в Токио.

ВЛАДИСЛАВ СИРЕНКО. 25 ЛЕТ

Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) в основном боксирует ЮАР, где находится его промоутерская компания. При этом, украинец также выступал в США, Украине и Германии. До профессионального бокса Сиренко сражался в аматорах и полупрофессионалах за команду «Украинских атаманов», где у него были как хорошие бои, как и неудачные.

Перспективы: Сразится за титул чемпиона мира.

Напомним, украинский нокаутер Сиренко проведет бой против экс-соперника Усика: дата и место.

А еще Politeka писала, Усик устроил битву с Сиренко накануне боя с Чисорой: мощное фото.

Также Politeka сообщала, Сиренко раскрыл главную проблему Усика перед боем с Чисорой.