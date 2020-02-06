Украинский тяжеловес Владислав Сиренко 28 марта проведет свой следующий бой

Соперником украинца будет южноафриканец Джонни Мюллер. На кону боя будет стоять вакантный титул WBC Asia в супертяжелом весе.

Для Мюллера это не первый опыт боев против украинских боксеров. 29 августа 2015 года в Киеве он проводил бой против Александра Усика и был нокаутирован в третьем раунде.

В своем предыдущем бою Сиренко 11 октября 2019 года в первом раунде нокаутировал Айвана Ди Берардино.

К слову, летом украинец Владислав Сиренко (12-0, 10 КО) одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере.

Украинский супертяжеловес в рамках вечера бокса в ЮАР одолел россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).

Владислав Сиренко выиграл поединок техническим нокаутом в седьмом раунде.

Украинский боксер владел абсолютным преимуществом на протяжении всего боя, уверенно пробивая защиту своего оппонента. В седьмом из восьми запланированных раундов Сиренко потряс россиянина боковым ударом и бросился добивать, вынудив тем самым рефери остановить бой.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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