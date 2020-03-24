Український суперважкоатлет Владислав Сіренко поділився своїми думками стосовно бою Олександра Усика проти Дерека Чісори

«Думаю, що це буде найважчий бій у кар'єрі для Олександра Усіка, тому що Чісора дуже досвідчений боксер, який сильно б'є. Думаю, що Дерек буде застосовувати будь-які прийоми, щоб вдарити Усика. А наскільки брудним він може бути, ми пам'ятаємо з часів бою проти Кличка. Плюс до всього, у Олександра був довгий простій без боїв, що теж грає проти нього. Але я вірю в його перемогу», - заявив Сіренко.

До речі, влітку українець Владислав Сіренко (12-0, 10 КО) здобув дванадцяту перемогу у професійній кар'єрі.

Український суперважкоатлет в рамках вечора боксу в ПАР здолав росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).

Владислав Сіренко виграв поєдинок технічним нокаутом в сьомому раунді.

Український боксер володів абсолютною перевагою впродовж всього бою, впевнено пробиваючи захист свого опонента. У сьомому з восьми запланованих раундів Сіренко потряс росіянина боковим ударом і кинувся добивати, змусивши тим самим рефері зупинити бій.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Джошуа, Ф'юрі і Вайлдера замінять українські боксери: що відомо про спортсменів.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.