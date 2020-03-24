Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился своим мнением относительно боя Александра Усика против Дерека Чисоры
«Думаю, что это будет самый тяжелый бой в карьере для Александра Усика, потому что Чисора очень опытный и сильно бьющий боксер. Думаю, что Дерек будет применять любые приемы, чтобы ударить Усика. А насколько грязным он может быть, мы помним со времен боя против Кличко. Плюс ко всему, у Александра был долгий простой без боев, что тоже играет против него. Но я верю в его победу», - заявил Сиренко.
К слову, летом украинец Владислав Сиренко (12-0, 10 КО) одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере.
Витовская раскрыла, что ждет население оккупированных территорий Донбасса: "Надежды все меньше"
Украинцев хотят оставить без налички, срочное заявление НБУ: «Это коснется тех, кто...»
Джоли, Шейк, Миддлтон и другие знаменитости, которые изменили внешность: "не узнать", топ фото
Звезда фильмов "Квартал 95" еле уместила впечатляющие формы в тесный наряд: "Потрясающая"
Украинский супертяжеловес в рамках вечера бокса в ЮАР одолел россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).
Владислав Сиренко выиграл поединок техническим нокаутом в седьмом раунде.
Украинский боксер владел абсолютным преимуществом на протяжении всего боя, уверенно пробивая защиту своего оппонента. В седьмом из восьми запланированных раундов Сиренко потряс россиянина боковым ударом и бросился добивать, вынудив тем самым рефери остановить бой.
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
А еще Politeka писала, Джошуа, Фьюри и Уайлдера заменят украинские боксеры: что известно о спортсменах.
Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.