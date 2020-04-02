Український боксер Володимир Кличко показав, як проходять його домашні тренування

Українець в черговий раз закликав усіх залишатися вдома під час карантину.

«Багато з вас можуть здогадатися, що я все ще тренуюся і регулярно займаюся боксом. В такі часи, як зараз, я сумую по спортзалу і боксерському рингу. Важливо залишатися гнучким як фізично, так і ментально», – написав Володимир в Інстаграмі.

"Давай Володя чекаємо потужного Повернення!", "все ще вірю що ти повернешся і розмажеш Ф'юрі по рингу!", - пишуть підписники в коментарях.

Крім того, ми писали, що архівне фото братів Кличко з'явилося в мережі

Популярний Youtube-канал в Instagram виклав стару фотографію, на якій зображені Володимир і Віталій з молодим Енді Руїсом-молодшим.

Фото викликало бурю емоцій серед користувачів мережі. Одні порівнюють мексиканського екс-чемпіона в суперважкій вазі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Юрієм Корявченковим (Юзиком). Інші жартують, що на фото третій брат Кличко, про який ніхто раніше не чув. "Я спершу подумав 3-ій Кличко,про який ми не знаємо", "більше на Юзика схожий".

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.