Український боксер Володимир Кличко показав, як проходять його домашні тренування

Українець в черговий раз закликав усіх залишатися вдома під час карантину.

«Багато з вас можуть здогадатися, що я все ще тренуюся і регулярно займаюся боксом. В такі часи, як зараз, я сумую по спортзалу і боксерському рингу. Важливо залишатися гнучким як фізично, так і ментально», – написав Володимир в Інстаграмі.

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Many of you might of guessed that I still train and box regularly. In #stayhome times such as these, I miss the gym and boxing ring, it's important to stay agile both physically and mentally💪🏼🧠In addition to the training, @wyllit.food products provide me with adequate nutrition to be energetic and agile🏃🏻How do you stay agile or are you couch potatoes now? Stay at home, stay agile! #flattenthecurve #stayhomechallenge #wyllit #wyllitfood #mixsport ++++ Viele von euch wissen, dass ich immer noch regelmäßig trainiere und boxe. In Zeiten von #wirbleibenzuhause fehlen mir Fitnessstudio und Boxring. Denn gerade jetzt ist es wichtig, agil zu bleiben – körperlich und geistig. Neben dem Training helfen mir dabei die Produkte von @wyllit.food, die mich mit einer Extra-Portion Beweglichkeit versorgen. Wie bleibt ihr agil oder seid ihr schon Couchpotatoes geworden? :-D Stay at home, stay agile!

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"Давай Володя чекаємо потужного Повернення!", "все ще вірю що ти повернешся і розмажеш Ф'юрі по рингу!", - пишуть підписники в коментарях.

Крім того, ми писали, що архівне фото братів Кличко з'явилося в мережі

Популярний Youtube-канал в Instagram виклав стару фотографію, на якій зображені Володимир і Віталій з молодим Енді Руїсом-молодшим.

Фото викликало бурю емоцій серед користувачів мережі. Одні порівнюють мексиканського екс-чемпіона в суперважкій вазі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Юрієм Корявченковим (Юзиком). Інші жартують, що на фото третій брат Кличко, про який ніхто раніше не чув. "Я спершу подумав 3-ій Кличко,про який ми не знаємо", "більше на Юзика схожий". 

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.