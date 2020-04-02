Украинский боксер Владимир Кличко показал, как проходят его домашние тренировки

Украинец в очередной раз призвал всех оставаться дома во время карантина.

«Многие из вас могут догадаться, что я все еще тренируюсь и регулярно занимаюсь боксом. В такие времена, как сейчас, я скучаю по спортзалу и боксерскому рингу. Важно оставаться гибким как физически, так и ментально», – написал Владимир в Инстаграме.

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Many of you might of guessed that I still train and box regularly. In #stayhome times such as these, I miss the gym and boxing ring, it's important to stay agile both physically and mentally💪🏼🧠In addition to the training, @wyllit.food products provide me with adequate nutrition to be energetic and agile🏃🏻How do you stay agile or are you couch potatoes now? Stay at home, stay agile! #flattenthecurve #stayhomechallenge #wyllit #wyllitfood #mixsport ++++ Viele von euch wissen, dass ich immer noch regelmäßig trainiere und boxe. In Zeiten von #wirbleibenzuhause fehlen mir Fitnessstudio und Boxring. Denn gerade jetzt ist es wichtig, agil zu bleiben – körperlich und geistig. Neben dem Training helfen mir dabei die Produkte von @wyllit.food, die mich mit einer Extra-Portion Beweglichkeit versorgen. Wie bleibt ihr agil oder seid ihr schon Couchpotatoes geworden? :-D Stay at home, stay agile!

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"Давай Володя ждём мощного Возвращения!", "  все ещё верю что ты вернёшься и размажешь Фьюри по рингу!", - пишут подписчики в комментариях. 

Кроме того, мы писали, что архивное фото братьев Кличко появилось в сети

Популярный Youtube-канал в Instagram выложил старую фотографию, на которой запечатлены Владимир и Виталий с молодым Энди Руисом-младшим.

Фото вызвало бурю эмоций среди пользователей сети. Одни сравнивают мексиканского экс-чемпиона в супертяжелом весе с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Корявченковым (Юзиком). Другие шутят, что на фото третий брат Кличко, о котором никто ранее не слышал. "Я сперва подумал 3-ий Кличко,о котором мы не знаем", "больше на Юзика похож". 

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.