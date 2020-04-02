Украинский боксер Владимир Кличко показал, как проходят его домашние тренировки

Украинец в очередной раз призвал всех оставаться дома во время карантина.

«Многие из вас могут догадаться, что я все еще тренируюсь и регулярно занимаюсь боксом. В такие времена, как сейчас, я скучаю по спортзалу и боксерскому рингу. Важно оставаться гибким как физически, так и ментально», – написал Владимир в Инстаграме.

"Давай Володя ждём мощного Возвращения!", " все ещё верю что ты вернёшься и размажешь Фьюри по рингу!", - пишут подписчики в комментариях.

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Популярный Youtube-канал в Instagram выложил старую фотографию, на которой запечатлены Владимир и Виталий с молодым Энди Руисом-младшим.

Фото вызвало бурю эмоций среди пользователей сети. Одни сравнивают мексиканского экс-чемпиона в супертяжелом весе с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Корявченковым (Юзиком). Другие шутят, что на фото третий брат Кличко, о котором никто ранее не слышал. "Я сперва подумал 3-ий Кличко,о котором мы не знаем", "больше на Юзика похож".

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.