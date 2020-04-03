Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) здивував багатьох шанувальників своїм зовнішнім виглядом
На новій фотографії з фанаткою український боксер був відображений в кросівках різного кольору, викликавши цим суперечку: нова мода, особлива філософія спортсмена або ж неуважність?
Крім того, раніше ми писали, що Олександр Усик опублікував нове фото.
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В історії Instagram українець показав своє заросле обличчя, підписавши його «Повернення Будулая».
До речі, підпис «Повернення Будулая» пов'язана з відсиланням до радянського однойменним фільмом, знятим по книзі «Циган» Анатолія Калініна.
Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик розповів,що потрібно робити під час карантину.
«Виїжджайте в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню в крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте. Ми забиваємо голову зайвим.
Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульоз, аварії, чому ми про це не говоримо?», – заявив боксер.
Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".
Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.
Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".