Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) удивил многих поклонников своим внешним видом
На новой фотографии с фанаткой украинский боксер был запечатлен в кроссовках разного цвета, вызвав этим спор: новая мода, особая философия спортсмена или же невнимательность?
Кроме того, ранее мы писали, что Александр Усик опубликовал новое фото.
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В истории Instagram украинец показал свое заросшее лицо, подписав его «Возвращение Будулая».
К слову, подпись «Возвращение Будулая» связана с отсылкой к советскому одноименному фильму, снятым по книге «Цыган» Анатолия Калинина.
Напомним, что украинский боксер Александр Усик рассказал,что нужно делать во время карантина.
«Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь. Мы голову забиваем лишним.
Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДЕ, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?», – заявил боксер.
Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".
Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.
Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".