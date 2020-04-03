Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) удивил многих поклонников своим внешним видом

На новой фотографии с фанаткой украинский боксер был запечатлен в кроссовках разного цвета, вызвав этим спор: новая мода, особая философия спортсмена или же невнимательность?

Кроме того, ранее мы писали, что Александр Усик опубликовал новое фото.

В истории Instagram украинец показал свое заросшее лицо, подписав его «Возвращение Будулая».

К слову, подпись «Возвращение Будулая» связана с отсылкой к советскому одноименному фильму, снятым по книге «Цыган» Анатолия Калинина.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик рассказал,что нужно делать во время карантина.

«Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь. Мы голову забиваем лишним.

Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДЕ, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?», – заявил боксер.

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".