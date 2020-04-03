Американський боксер Теофимо Лопес розповів, як підтримує форму на карантині

"Через все це лайно з вірусом я набрав вагу. Зараз намагаюсь старанно працювати, щоб повернутися в нормальну форму. Роблю вправи, приймаю соляні ванни, щоб позбутися від токсинів і розслабити м'язи. Також п'ю багато води.

У мене в гаражі є важка груша, зроблена з мішка. Я використовую її, щоб поліпшити свій стиль. Спілкуюся з батьком. Також хочу сходити до брата - у нього є бігова доріжка. На вулиці ж бігати не можна", - наводить слова Лопеса BoxingScene.

Крім того, ми писали, що Теофимо Лопес заявив, що його бій проти Василя Ломаченка не триватиме 12 раундів.

"Точно ні. І не думаю, що бій вийде змаганням у технічній майстерності. Тобто в якийсь момент я його просто переїду і забикую. Подивимося, чи вміє він тримати удар", – цитує слова Лопеса видання vRinge.

Крім того, він заявив, що хоче битися з українським боксером, незважаючи на перенесення їхнього бою.

"Так, звичайно ж і далі планую битися з Ломаченком. І тільки після цього піднімуся в першу напівсередню вагу (до 63,5 кг). В останньому проведеному поєдинку проти Річарда Коммі я легко зробив ліміт ваги, але до цього у мене був непростий 9-тижневий тренувальний табір. Так що в разі чого можу і затриматися в дивізіоні", – додав американець.

Також ми писали, що американський боксер в легкій вазі Теофимо Лопес в черговий раз пригрозив українському чемпіону Василю Ломаченку

"Не важливо коли, не важливо де, я просто хочу надерти йому дупу", – цитує Лопеса Top Rank.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.