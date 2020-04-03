Американский боксер Теофимо Лопес рассказал, как поддерживает форму на карантине

"Из-за всего этого дерьма с вирусом я набрал вес. Сейчас пытаюсь усердно работать, чтобы вернуться в нормальной форме. Делаю упражнения, принимаю соляные ванны, чтобы избавиться от токсинов и расслабить мышцы. Также пью много воды.

У меня в гараже есть тяжелая груша, сделанная из мешка. Я использую ее, чтобы улучшить свой стиль. Общаюсь с отцом. Также хочу сходить к брату - у него есть беговая дорожка. На улице же бегать нельзя", - приводит слова Лопеса BoxingScene.

Кроме того, мы писали, что Теофимо Лопес заявил, что его бой против Василия Ломаченко не продлится 12 раундов.

"Точно нет. И не думаю, что бой получится соревнованием в техническом мастерстве. То есть в какой-то момент я его просто перееду и забыкую. Посмотрим, умеет ли он держать удар", – цитирует слова Лопеса издание vRinge.

Кроме того, он заявил, что хочет драться с украинским боксером, несмотря на перенос их боя.

"Да, конечно же и дальше планирую драться с Ломаченко. И только после этого поднимусь в первый полусредний вес (до 63,5 кг). В последнем проведенном поединке против Ричарда Комми я легко сделал лимит веса, но до этого у меня был непростой 9-недельный тренировочный лагерь. Так что в случае чего могу и задержаться в дивизионе", – добавил американец.

Также мы писали, что американский боксер в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз пригрозил украинскому чемпиону Василию Ломаченко.

"Не важно когда, не важно где, я просто хочу надрать ему зад", – цитирует Лопеса Top Rank.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.