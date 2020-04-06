Професійна тенісистка Аріна Соболенко порадувала своїх шанувальників в Instagram пікантним фото

11-та ракетка світу опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому лежить на столі лише в одних джинсах.

"18+" - підписала фото білоруська тенісистка.

Користувачі мережі і шанувальники пишуть компліменти і захоплюються фігурою тенісистки: "Арин, ну ти небезпечна звичайно", " Будь проклятий хто придумав хрестик", "Ну це брейк", " Огонище", "Лукашенко підбадьорив".

Раніше ми писали, що українська тенісистка Березня Костюк виграла турнір ITF у Каїрі з призовим фондом $60 тисяч.

У матчі за титул одиночного розряду 17-річна Марта не залишила шансів 22-річній Олені Большової, яка представляє Іспанію (№108 в рейтингу WTA). Обидва сети в фіналі пройшли з незаперечною перевагою Костюк, яка програла в підсумку лише один гейм. Рахунок матчу – 6:1, 6:0.

Костюк святкувала перемогу і у парному розряді в Каїрі, де виступала в дуеті з росіянкою Камілою Рахімовій. У фіналі вони перемогли тандем українки Анастасії Шошиной і Паули Кании з Польщі. Матч тривав 75 хвилин і закінчився з рахунком 6:3, 2:6, 10-6.

Нагадаємо, що тенісистка Зарецька влаштувала боксерський поєдинок з хлопцем під час карантину.

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