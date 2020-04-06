Профессиональная теннисистка Арина Соболенко порадовала своих поклонников в Instagram пикантным фото

11-я ракетка мира опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором лежит на столе лишь в одних джинсах.

"18+" - подписала фото беларуская теннисистка.

Пользователи сети и поклонники пишут комплименты и восторгаются фигурой теннисистки: "Арин, ну ты опасная конечно", " Будь проклят кто придумал крестик", "Ну это брейк", " Огонище", "Лукашенко ободрил".

Ранее мы писали, что украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир ITF в Каире с призовым фондом $60 тысяч.

В матче за титул одиночного разряда 17-летняя Марта не оставила шансов 22-летней Алене Большовой, которая представляет Испанию (№108 в рейтинге WTA). Оба сета в финале прошли с неоспоримым преимуществом Костюк, которая проиграла в итоге лишь один гейм. Счет матча – 6:1, 6:0.

Костюк праздновала победу и в парном разряде в Каире, где выступала в дуэте с россиянкой Камилой Рахимовой. В финале они победили тандем украинки Анастасии Шошиной и Паулы Кании из Польши. Матч длился 75 минут и закончился со счетом 6:3, 2:6, 10-6.

Напомним, что теннисистка Зарецкая устроила боксерский поединок с парнем во время карантина.

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