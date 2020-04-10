Дружина екс-гравця «Динамо» Миколи Морозюка Ірина приєдналася до модного челенджу і опублікувала своє фото без одягу

В останні дні зірки публікують в Instagram фотографії, на яких позують без одягу, прикриваючись лише подушкою. Ця ідея надихнула Ірину Морозюк, яка також вирішила не відставати від трендів.

Як повідомляє Politeka.net, дружина футболіста поділилася домашнім знімком, на якому вона позує в імпровізованій міні-сукні, що складається з однієї лише подушки. При цьому, судячи з усього, Морозюк підійшла до челенджу серйозно, і не залишила на собі навіть білизни.

Свій «модний лук» красуня вирішила доповнити стильними сонцезахисними окулярами і яскраво-червоною помадою. На фото Ірина позує в пів-обороту, демонструючи глядачам свої оголені сідниці.

Її знімок за пару годин публікації набрав безліч коментарів.

«Унікальна», «попа вогонь, і наряд», «Яка мила», «В стрінгах?», «Ти така красива», «Ти як бог, я хочу тобі поклонитися», «Хто тебе фоткає?», «Хороші диньки», «Поки дитина спить можна і плаття нове приміряти», «Нереальна краса», «Леся Нікітюк номер 2», «Подушка з нової колекції?», - пишуть люди.

Нагадаємо, що раніше в цьому челендже взяла участь Леся Нікітюк.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка з'явилася в незвичайному вигляді - прикрившись одним лише білосніжною ковдрою і з розпущеним волоссям. При цьому в руках Леся тримала м'якого ведмедика, а сама привітно посміхалася, дивлячись в об'єктив. Масивне ковдру при цьому тримається лише на тоненькому чорному поясі, який зірка причепила собі високо на талію.

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