Легендарний удар з 35 метрів у ворота збірної Франції на "Турнуа де Франс" увійшов в історію футболу
Бразилець зміг так викрутити м'яч зовнішньою стороною лівої ноги, що шкіряна сфера, яка летіла правіше воріт по параболічної траєкторії, лише в останній момент змінила напрямок і влетів у сітку рикошетом від штанги, пише Обозреватель.
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Ergosumpezz
Цей гол порушує всі закони фізики.
Раніше ми писали, що київське "Динамо" 9 квітня 1975 року здобуло перемогу над "ПСВ з Ейндховена в першому півфінальному матчі Кубка володарів кубків з рахунком 3:0.
Незважаючи на поразку в зустрічі з рахунком 2:1 (гол забив Леонід Буряк), "Динамо" зуміло вийти у фінал, де грало з угорським "Ференцварош".
У вирішальному матчі кияни впевнено розібрались з суперниками, забивши три м'ячі.
Таким чином, "Динамо” стало першою радянською командою, яка змогла виграти європейський трофей.