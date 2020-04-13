Легендарный удар с 35 метров в ворота сборной Франции на "Турнуа де Франс" вошел в историю футбола

Бразилец смог так выкрутить мяч внешней стороной левой ноги, что кожаная сфера, летевшая правее ворот по параболической траектории, лишь в последний момент изменила направление и влетела в сетку рикошетом от штанги, пишет Обозреватель.

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Этот гол нарушает все законы физики.

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" 9 апреля 1975 года одержало победу над "ПСВ" из Эйндховена в первом полуфинальном матче Кубка обладателей кубков со счетом 3:0.

Несмотря на поражение в ответной встрече со счетом 2:1 (гол забил Леонид Буряк), "Динамо" сумело выйти в финал, где играло с венгерским "Ференцварошем".

В решающем матче киевляне уверенно разобрались с соперниками, забив три безответных мяча.

Таким образом, "Динамо” стало первой советской командой, которая смогла выиграть европейский трофей.