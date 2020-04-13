Кращі нокаути в кар'єрі чемпіона напівсередньої ваги Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО) показали в мережі

До речі, ще на початку кар'єри українця Василя Ломаченка багато експертів говорили про нього, як про можливого суперника Короуфорда.

Проте, в цьому питанні є різниця в габаритах, разом з майже не поступаються швидкістю і технікою, а також удар панчера у Теренса.

Ломаченко та Кроуфорд могли б показати яскравий бій. Але перевага Теренса у вазі буде дуже відчутною і в другій половині їхнього можливого бою американець міг би захопити перевагу.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко розповів, з яким боксером хотів би битися в майбутньому.



«Мені хотілося б змагатися з непереможним, тим, хто йде без поразок. Я б хотів спробувати себе з Мейвезером», – сказав Ломаченко.

Раніше ми писали, що Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонты Девіса

В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.