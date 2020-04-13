Лучшие нокауты в карьере чемпиона полусреднего веса Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО) показали в сети

К слову, еще в начале карьеры украинца Василия Ломаченко многие эксперты говорили о нем, как о возможном сопернике Короуфорда.

Однако, в этом вопросе есть разница в габаритах, вместе с почти не уступающими скоростью и техникой, а также удар панчера у Теренса.

Ломаченко и Кроуфорд могли бы показать яркий бой. Но преимущество Теренса в весе будет очень ощутимым и во второй половине их возможного боя американец мог бы захватить преимущество.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, с каким боксером хотел бы сразиться в будущем.



«Мне хотелось бы соревноваться с непобедимым, тем, кто идет без поражений. Я бы хотел попробовать себя с Мейвезером», – сказал Ломаченко.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко резко высказался в адрес боксера Флойда Мейвезера и чемпиона Джервонты Дэвиса

В интервью YouTube-каналу Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я – спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я хочу драться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", – отметил Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.