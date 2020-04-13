Американський боксер Теофимо Лопес продовжує ображати українця Василя Ломаченка, який є його наступним суперником

Цитує Лопеса портал BoxingNews 24.

«Не можу дочекатися бою з Ломаченком. Він повільно стартує. Ломаченку подобається крок за кроком вимотувати суперників легкими ударами. Ти навіть не помічаєш, але потім вони перетворюються на потужні постріли. Це змушує всіх опонентів Василя здаватися.

Суперники Ломаченка здаються на табуретці, адже у них немає яєць, щоб встати і битися. Мене можна винести тільки на ношах. Я не з тих бійців, які здаються. Я ламав руку в першому раунді, отримував розсічення у другому і травмував хрестоподібну зв'язку під час бою. Що ви ще хочете від бійця, який ніколи не здається і не шукає виправдань? Люди не знають, як це – перебувати на рингу і відчувати удари суперника, коли у тебе зламана рука».

Раніше ми вже писали, що раніше американець вже розповідав, що думає про Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналу.

Лопес зізнався, що його дратує характер українця: "Це зарозумілий з*кін син, як всі зірки. Мені це не подобається. Ти говориш з ним, а він всім виглядом демонструє, що ти знаходишся не на його рівні. Я з усіма спілкуюся на рівних, ми всі зроблені з плоті і крові".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.