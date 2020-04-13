Американский боксер Теофимо Лопес продолжает оскорблять украинца Василия Ломаченко, который является его следующим соперником

Цитирует Лопеса портал BoxingNews 24.

«Не могу дождаться боя с Ломаченко. Он медленно стартует. Ломаченко нравится шаг за шагом изматывать соперников легкими ударами. Ты даже их не замечаешь, но затем они превращаются в мощные выстрелы. Это заставляет всех оппонентов Василия сдаваться.

Соперники Ломаченко сдаются на табуретке, ведь у них нет яиц, чтобы встать и драться. Меня можно вынести только на носилках. Я не из тех бойцов, которые сдаются. Я ломал руку в первом раунде, получал рассечение во втором и травмировал крестообразную связку во время боя. Что вы еще хотите от бойца, который никогда не сдается и не ищет оправданий? Люди не знают, каково это – находиться на ринге и чувствовать удары соперника, когда у тебя сломанная рука».

Ранее мы уже писали, что ранее американец уже рассказывал, что думает о Ломаченко в интервью YouTube-каналу.

Лопес признался, что его раздражает характер украинца: "Это высокомерный с*кин сын, как все звезды. Мне это не нравится. Ты говоришь с ним, а он всем видом демонстрирует, что ты находишься не на его уровне. Я со всеми общаюсь на равных, мы все сделаны из плоти и крови".

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.