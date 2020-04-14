Український боксер Олександр Усик у найближчий час отримає чемпіонський пояс WBO

Про це заявив промоутер кубинського боксера Френка Санчеса Майк Борао, передає Sky Sports.

Він вважає, що нинішній володар поясу Ентоні Джошуа відмовиться від свого титулу.

"Джошуа звільнить пояс WBO, щоб не проводити захист з Усиком. Просто припущення, але я думаю, що Усик в кінцевому підсумку виграє вакантний титул WBO в суперважкій вазі протягом наступних 12 місяців. Френк знаходиться в хорошій позиції, щоб боротися за чемпіонство WBO, у разі, якщо так станеться", – заявив Барао.

Раніше ми писали, що британський супертяж Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) назвав боксерів, які на його думку є кращими.

Про це він розповів під час відеоінтерв'ю з новинним порталом Fighthype.

«Я почну з IQ. Це складно. Шугар Рей Робінсон або Леонард. Я назву Леонарда, тому що він ближче до моєї ері. «Трималку» я б вибрав Евандера Холіфілда. Мужність і підборіддя Евандера Холіфілда. Джеб – Ларрі Холмса. Робота ніг – Мухаммед Алі. Рухи головою – Майк Тайсон».

Нагадаємо, нещодавно ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.

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